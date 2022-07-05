التعليم العالي: «إيسيسكو» تعلن تفاصيل جائزة «عاصمة الثقافة في عيون الشعراء»

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا بشأن إطلاق منظمة الإيسيسكو جائزتها الشعرية «عاصمة الثقافة في عيون الشعراء».

وأفاد التقرير بأنّ مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، هو المشرف على تنظيم الجائزة، حيث تنقسم إلى قسمين: (الأول) جائزة قصيدة القاهرة مدينة الألف مئذنة، و(الثاني) جائزة الرباط عاصمة الأنوار، ويأتي ذلك في إطار أنشطة احتفالات القاهرة والرباط عاصمتي الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، ضمن برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي.

أهداف جائزة إيسيسكو

وأضاف التقرير أنّ الهدف من الجائزة الشعرية للإيسيسكو «عاصمة الثقافة في عيون الشعراء»، المساهمة في الاهتمام بالموروث الثقافي والحضاري والتاريخي للعاصمتين القاهرة والرباط، وجهودهما في تعزيز الثقافة الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي، فضلا عن تشجيع فرص التلاقي الثقافي والمعرفي والانفتاح على الحضارات، وتحفيز الإبداع الشعري الفصيح في وصف المدن العربية، وكذلك نشر الوعي بجماليات اللغة العربية وكنوزها المرتبطة بالتاريخ العربي وتراثه الأصيل.

تقييم القصائد المشاركة

ولفت التقرير إلى أنّه سيتم تقييم القصائد المشاركة في الجائزة من قِبل لجنة متخصصة من منظمة الإيسيسكو وشعراء متميزين؛ لاختيار 3 فائزين عن كل قسم، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على ألفي دولار أمريكي، والثاني على ألف وخمسمائة دولار، والثالث على ألف دولار، إضافة إلى منحهم شهادات تقدير، كما يطبع إيسيسكو أفضل القصائد المشاركة في ديوان شعري خاص.

شروط الجائزة

وأضاف التقرير أنّه يتطلب الترشح للجائزة استيفاء الشروط الآتية:

- أن يتقدم المتسابق بقصيدة واحدة فقط.

- أن تتناول القصيدة عاصمة واحدة فقط (القاهرة - أو الرباط).

- أن تكون القصيدة المقدمة باللغة العربية الفصحى، وموزونة على قالب الشعر العمودي أو الحر.

- ألا تقل القصيدة عن 20 بيتًا عموديًا، أو 30 سطرًا على التفعيلة.

- أن تكون القصيدة أصيلة، ولم يسبق نشرها ورقيًا أو إلكترونيًا، ولم تشارك في مسابقات أخرى.

وأوضح التقرير أنّه يجب إرسال القصائد بصيغتي (PDF) و(WORD)، مع سيرة ذاتية مُختصرة للمترشح في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2022 إلى منظمة الإيسيسكو، من خلال البريد الإلكتروني: arabicpoetry@icesco.org، على أن يتم الإعلان عن الفائزين من خلال موقع الإيسيسكو الإلكتروني، وعبر رسائل رسمية إلى الفائزين.