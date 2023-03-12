أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في محافظة القليوبية.. إعلان 599 شخصا

أعلنت مديرية الأمن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 محافظة القليوبية حيث فاز القرعة 599 حاجا من أبناء المحافظة على مستوى المراكز والأقسام من بين 6827 متقدما أجريت بينهم قرعة علنية، اليوم، في الصالة المغطاة باستاد بنها، وسط فرحة الفائزين، وانطلاق الزغاريد فرحًا بزيارة بيت الله وأداء فريضة الحج.

تفاصيل أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 محافظة القليوبية

وأوضحت مديرية أمن القليوبية للمشاركين في القرعة أن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 محافظة القليوبية، يمكن الحصول عليها من المراكز والأقسام على مستوى المحافظة كلا من خلال القسم أو المركز التابع له، كما يمكن الحصول على الأسماء من رابط وزارة الداخلية على موقع التقدم لحج القرعة بالرقم القومي.

وأجريت قرعة إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 محافظة القليوبية، في الصالة المغطاة باستاد بنها بحضور قيادات مديرية أمن القليوبية، وعلماء من الأوقاف والأزهر والمواطنين، حيث أعلنت اللجنة المنظمة أن عدد المتقدمين من أبناء المحافظة بلغ هذا العام 6827 متقدما من مختلف الأقسام والمراكز وأن حصة المحافظة بلغت هذا العام 599 تأشيرة منها 19 لكبار السن بالتزكية و580 من القرعة العلنية من خلال قاعدة بيانات المتقدمين.

خريطة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 محافظة القليوبية

ووسط الزغاريد والفرحة للمواطنين أعلنت أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 محافظة القليوبية حيث أعلن أسماء 19 فائزا بالتزكية و580 بالقرعة و300 اسم احتياط، وجرى توزيع الفائزين بالقرعة الأساسية على المراكز والأقسام كالتالي:

الخصوص 6 حجاج

العبور 39 حاجا

قسم بنها أول وثان 52

قسم أول شبرا 45

قسم ثان شبرا 43

قسم قليوب 12

قسم قها 9

مركز الخانكة 47

مركز القناطر الخيرية 51

مركز بنها 74

مركز شبين القناطر 55

مركز طوخ 66

مركز كفرشكر 35

مركز قليوب 46

ويمكن الحصول علي أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 محافظة القليوبية، من خلال رابط وزارة الداخلية لإعلان أسماء الفائزين في حج القرعة هذا العام من هنــــــــــــــــا بالرقم القومي.