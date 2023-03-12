«مشروعات النواب» تناقش تعديلات قانون عربات الطعام: مزايا عديدة

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ضرورة توفير نحو مليون فرصة عمل سنويا للشباب.

وقال «مرعي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، والمخصص لمناقشة تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة، إن القانون القديم الصادر في 2018 لم يُفعل بالشكل الكافي في المحافظات.

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقال «مرعي»، إن القانون القديم كان يسمح للجمعيات الأهلية التي بها نشاط مشروعات بعمل وحدات طعام متنقلة، لكن ذلك لم يكن مفعلا، حيث أن تكلفة المشروع عربة الطعام المتنقلة بدأ بـ10 آلاف جنيه، والآن زادت التكاليف بشكل كبير، وهذا يلزم جهة تمويل.

واستطرد رئيس اللجنة، قائلا، يجب أن يتم منح أصحاب عربات الطعام المتنقلة مميزات القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، حيث يحوي حوافز كثيرة جدا، وكذلك أن تكون هوية بصرية خاصة بكل محافظة لكل عربة بوحدات الطعام المتنقلة.

وشهدت المناقشات ضرورة تحديد تفسير عربات الطعام حيث قال «مرعي» إنها كل عربة قابلة للحركة، فيما اقترح بعض النواب إضافة كلمة «منصة الطعام» وتشمل «الفاترينا» أو «الكشك».

وتشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مناقشة مشروع قانون مقدم من محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته .

رؤية مصر 2030

ويستهدف المشروع الجديد دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.