دورة تدريبية لقيادات المحليات حول تطبيق الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم الأسبوع المقبل دورة تنمية مهارات القيادات المحلية في مجال تطبيق رؤية مصر 2030 وآليات تطبيق الحوكمة المحلية والشمول المالي ويستفيد منها 28 متدربا، مشيراً الى أهمية رفع وعى العاملين بالمحليات بالاستراتيجية الوطنية 2030 ، والتي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستناد على رؤية مصر2030 وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليواكبوا التغيرات التكنولوجية وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

رؤية مصر 2030

وأوضح اللواء هشام آمنة في بيان، أن الدورة التدريبية ستركز على إكساب المتدربين خلفية أساسية عن التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحديات تطبيقها، والاستراتيجية المقترحة لتطوير الأداء في إطارها، والحوكمة باعتبارها الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ، ومؤشرات الحوكمة وأهدافها وعلاقتها بالتنمية المستدامة ، ودور القيادات في جائزة التميز الحكومي، وآلية تعزيز الشمول المالي في مصر ومعوقات تطبيقه، و دور تكنولوجيا التمويل في تحقيقه، لافتاً الى سعى الوزارة المستمر نحو تحقيق الحوكمة المحلية والتنسيق متعدد الأطراف والمسئوليات وتطبيق درجة مناسبة من اللامركزية وتمكين وبناء قدرات الإدارة المحلية، مما يساهم في دمج المجتمعات المحلية وزيادة قدرتها علي تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية .

31 دورة تدريبية

وأوضح اللواء هشام آمنة ان الأسبوع الـ31 سيشهد عقد دورة تدريبية عن تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطوير العشوائيات يستفيد منها 28 متدربا، و تتضمن دور صندوق التنمية الحضرية في تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع المحافظات، و طرق التدخل في المناطق العشوائية، وتحديد المناطق العشوائية من وجهة نظر التخطيط العمراني، ودور الجهات المانحة والجهود الذاتية وطرق الاستفادة منها ، والتصالح والإزالات والإعلانات ودورها في القضاء علي العشوائيات، وتطبيق برنامج GIS على العشوائيــــات، وكيفية تحديد المناطق العشوائية على الطبيعة إضافة الى ورش عمل تتخللها الدورة التدريبية عن جميع الموضوعات التي تتناولها .

وفي ضوء جهود الوزارة للتنسيق مع أجهزة الدولة لمواجهة المشكلة السكانية، لفت وزير التنمية المحلية ان الاسبوع المقبل سيتضمن تنظيم دورة التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ويستفيد منها 28 متدربا، موضحاً أن الدورة تشمل مقدمة عن برنامج سبكترام، و خلفية ديموجرافية عن مدخلات النموذج Demproj، وورشة عمل لتشغيله بالسيناريوهات المختلفة لمتخذي القرار، وإستراتيجية تحليل البيانات، والخطوات الإجرائية لتحليل البيانات مقدمة عن برنامج SPSS، والاحصاءات الوصفية للبيانات (الأحادية والثنائية) وإدخال البيانات واستخراج الجداول، ورشة عمل للتعريف على المسح الدريموجرافى الصحى واستخراج الجداول الوصفية.

تحليل البيانات السكانية

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين في برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية و تحليل الموقف السكاني، موضحا أن الوزارة قامت بتشكيل وحدات سكانية داخل دواوين عموم المحافظات وذلك لتنسيق أنشطة المديريات المختلفة وتوجيههاً إلى مناطق التدخل السريع والتي تشهد زيادة سكانية كبيرة داخل مراكز وقري المحافظات، لإزالة العقبات في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وحرصا منها على تفعيل أداء المديريات الخدمية المختلفة لما له من أثر كبير على تحسين أداء المحافظات في البرنامج السكاني.

وأوضح اللواء آمنة ان الاسبوع الـ31 سيتم خلاله أيضاً تنظيم ودورة المهارات الاساسية لتدريب المدربين TOT ويستفيد منها 25 متدربا مشيراً الى أن الهدف العام من الدورة هو اعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات الي الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة ، مضيفا أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم العديد من دورات رفع مهارات المدربين، و التي ساهمت بدورها في إفراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات خاصة وأن خريجي هذه الدورات لديهم القدرة علي تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة علي معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدي المتدربين وكيفية تصحيحها اثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدي المتدربين بما يعمل علي تطوير مهارات العاملين وانعكاسه علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

تنمية القدرات الوظيفية والشخصية

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الأسبوع المقبل سيتضمن دورة أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، مشيرا إلى أن دورات الأسبوع 31 يستفيد منها (143) متدربا، و قال إن الخطة التدريبية المنفذة حتى الآن استجابت لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات، وذلك بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء قبل بدء تنفيذ الخطة ، وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيرا لمنظومة التدريب خلال خطة 2022/2023، خاصة ما يتعلق ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.