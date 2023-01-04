الهيئة القومية للأنفاق تستعرض خطتها لتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»

عقدت لجنة والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم، للاستماع إلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، فيما يخص خطة عمل الهيئة فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها.

خطة عمل الهيئة القومية للأنفاق

واستعرض اللواء شريف ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق، خطة الهيئة، موضحا أنها تأسست عام 1983 بالقانون رقم 113 لسنة 1983، ليشمل نطاق عملها أعمال الدراسات والتصميم والتنفيذ المشروعات الأنفاق والمترو في عام 2018 تم، تعديل قانون الهيئة بالقانون رقم 33 لسنة 2018 ليشمل نطاق عملها التصميم والتنفيذ لمشروعات النقل السككي، ذات الجر الكهربائي متضمنة التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع، وتملك أصول هذه الخطوط في عام 2020.

وتابع بأنه تم تعديل القانون مرة أخرى بالقانون رقم 180 لسنة 2020، ليستهدف تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية لمنح مرونة وحرية للهيئة أكثر لممارسة دورها وتغطية استثمار أموالها، من خلال تنفيذ أنشطة اقتصادية تساهم في تغطية مصروفات التشغيل والصيانة للمشروعات التابعة للهيئة، وقد بدأ تطبيق هذا القانون في 1/ 7 / 2021.

مؤشرات النقل تدل على التقدم الاقتصادي والاجتماعي

أضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مؤشرات قطاع النقل أصبحت من المؤشرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول، وقطاع النقل فى مصر يحتل أهمية، خاصة لما تحظى به من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل، وبالقرب من الأسواق الرئيسية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يمثل نقطة قوة ويهيئها لتصبح مركزاً ومحوراً عالمياً رئيسياً فى خدمات النقل واللوجيستيات، خاصة في ظل الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات جمة.

وأشار إلى أن شبكات النقل بكل أنواعها، بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، حيث يتم من خلالها ربط مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل، لذا يظل ناتج هذا القطاع مدخلاً هاماـ من مدخلات الإنتاج فى كثير من القطاعات السلعية والخدمية، مثل قطاعات التجارة والصناعة الأخرى، وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق والاستخراجية والتحويلية، من هنا تأتي أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الاقتصادية.

أهداف الهيئة القومية للأنفاق

وأضاف اللواء شريف ليل أنه من أهم أهداف الهيئة القومية للأنفاق المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بقطاع النقل، التي تتضمن توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع.

وتشمل الأهداف، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة، وتنمية الموارد البشرية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، توفير مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل، والاهتمام بعامل الجودة في خدمات القطاع، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء شبكات من النقل السككي ذات الجر الكهربائي قادرة على استيعاب الزيادة في الطلب على النقل، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى في أنحاء الجمهورية، ودعم توطين التكنولوجيا بالتنسيق مع شركاء التنمية والمقاولين الدوليين الكهربائي في المحافظات الأخرى.

ونضم الأهداف، إنشاء شبكة نقل ذكية، وصديقة للبيئة داخل إقليم القاهرة الكبرى والتوسع في إنشاء شبكة النقل، والتكامل مع وسائل النقل الأخرى البحرية والنهرية في جميع أنحاء دراسة، وتنفيذ الامتدادات لمسارات الخطوط القائمة، وزيادة التوسع في وسائل النقل الخضراء صديقة البيئة داخل المدن.