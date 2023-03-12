متحف جاير آندرسون ينظم معرضا مؤقتا في يوم التراث القبطي

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ متحف جاير أندرسون معرضًا مؤقتًا تحت عنوان «جماليات الفن القبطي»، وذلك في إطار الاحتفال بيوم التراث القبطي في نسخته الثامنة، حيث يتم الاحتفال به في شهر مارس من كل عام.

من جانبه، أوضح الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، أنّ المعرض يضم مجموعة فريدة ومتنوعة من روائع الفن القبطي في مصر، ويستمر حتى الجمعة المقبل، لافتا إلى أنّ المتحف يتيح الفرصة لزائريه لدخول المعرض بنفس تذكرة زيارة المتحف.

محتويات المعرض

وأوضحت ميرفت عزت، مدير عام متحف جاير أندرسون، أنّ القطع المعروضة تضم مجموعة من النسيج القبطي من القرن التاسع الميلادي، ومجموعة من الأيقونات، وخاتم من المعدن المحلي بنقش غائر على شكل صليب ذو نهايات مثمنة، وعلبة مجوهرات من النحاس المطلي بالذهب ذو غطاء مزين بصليب محلى بالمينا، وختم من النحاس مُزين بزخارف بالحفر لصليب، وافريز من الخشب مُزين بنبات الكروم وأوراق العنب.