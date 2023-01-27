رحلة مجانية لزيارة المتاحف والمناطق الأثرية لـ50 فائزا بمعرض الكتاب.. جاوب واكسب

مبادرات عديدة طرحتها الهيئات والمؤسسات الحكومية، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الدورة الحالية الـ54 والتي تستمر حتي 6 فبرار المقبل، حيث تشارك الإدارة العامة لنشر التابعة للمجلس الأعلى للآثار، في المعرض بإصدارات مميزة، ومجموعة من كتب الأطفال ومجلات الرسم والتلوين، وعرض للمستنسخات والنماذج الأثرية من إنتاج الوحدة الإنتاجية للنماذج الأثرية بالقلعة والوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة بالتكية المولاوية.

عرض مجموعة نادرة من الكتب بسعر 5 جنيهات

ويوجد جناح الوزارة في الصالة الرئيسية لمعرض الكتاب التي تحمل رقم 3، B59، ويضم أحدث إصدارات المجلس الأعلى لآثار، بالإضافة إلى الإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، وفقًا للدكتورة نجوى متولي، مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، التي أوضحت أنه سيتم عرض مجموعة نادرة من الكتب بسعر 5 جنيهات للكتاب الواحد، وتخفيض 50% على جميع الإصدارات الأجنبية الصادرة عن المجلس قبل عام 2011، لمساعدة الباحثين وخاصة دارسي علم الآثار في المراحل الدراسية الجامعية أو الدراسات العليا، وفقاً لما ذكره المجلس الأعلى للآثار عبر صفحته الرسمية.

مسابقة يوميا بسحب لـ50 فائزا برحلة مجانية لزيارة المتاحف

وينظم جناح الوزارة، مسابقة أثرية وسياحية، يوميا، بسحب لـ50 فائزا قبل انتهاء فترة المعرض برحلة مجانية لزيارة عدد من المتاحف والمناطق الأثرية، بحسب ما أوضحته إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية: «جاوب وأكسب»، مشيرة إلى أن الإدارة تشارك بعرض النشرات والمواد السياحية الدعائية وشاشة لعرض الأفلام السياحية الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، لتنمية الوعي السياحي لكافة فئات المجتمع، وتنشيط حركة السياحة الداخلية وإلقاء الضوء على تنوع المقاصد والمنتجات والأنماط السياحية التي تحظى بها مصر.

الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تقام الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار: «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وجرى اختيار الأردن ضيف شرف، الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.