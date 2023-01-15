المتاحف المصرية تحتفل بعيد الأثريين.. تنظيم معارض وتكريمات

احتفالاً بعيد الأثريين، الذي يوافق 14 يناير من كل عام، نشر قطاع المتاحف، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، صورا لاحتفال بعض المتاحف بهذه المناسبة على طريقتهم الخاصة، فاحتفل متحف تل بسطا بالعيد من خلال استقبال قسم البحث العلمي لمجموعة من الأثريين والعاملين بالحقل الأثري، والقيام ببعض الجولات الإرشادية داخل قاعات العرض المتحفي وتنظيمه لبعض الورش.

معارض فنية بمتحف المجوهرات الملكية

كما احتفل متحف المجوهرات الملكية من خلال تنظيم معرض فني بعنوان «لمسات فنية» داخل قاعة النشاط الثقافي بالمتحف، ويعرض داخله اللوحات الفنية التي قام بها طلبة كلية الفنون الجميلة، وكرم متحف بني سويف شخصية أثرت في العمل الأثري والمتحفي.

جولات إرشادية بمتحف السويس

بالإضافة إلى احتفال متحف السويس القومي، عن طريق مجموعة من الجولات الإرشادية للزوار والتركيز المواقع الأثرية بالسويس، المتمثلة في موقع أولاد موسى وموقع القلزم وقلعة عجرود.

واحتفال متحف الغردقة بالعيد من خلال توزيع هدايا على زوار المتحف، الذين حضروا كيف سطر الأجداد الحضارة المصرية التي أبهرت العالم وما زالت تبهرهم حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى احتفال متحف شرم الشيخ بهذه المناسبة وتقديمهم فيديو تعريفيا للمتحف.