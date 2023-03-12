شباب ببا ببني سويف يواصلون حملة تنظيف المساجد بمناسبة شهر رمضان

واصل شباب مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، مبادرتهم السنوية في تنظيف المساجد، استعدادا لشهر رمضان المبارك، حيث شملت المبادرة أعمال تنظيف المساجد ودورات المياه بها، وفك المراوح وصيانتها وتنظيفها، كذلك غسيل السجاد والموكيت.

30 شابا يشاركون في مبادرة تنظيف المساجد

وشارك شباب ببا، والذي يقدر عددهم بأكثر من 30 شابا، وسط حالة من السعادة بين هؤلاء الشباب، حيث قاموا بترديد الأناشيد الدينية أثناء عملهم في التنظيف وفك الأجهزة الكهربائية وصيانتها بشكل جيد كذلك لمبات الإضاءة وغيرها من الأجهزة الكهربائية داخل المساجد.

أحد المتطوعين: ربنا ما يقطعها عادة علينا

وقال محمد جمال أحد شباب مدينة ببا لـ«الوطن»، دعونا لمبادرة شبابية من أجل تنظيف المساجد تحت رعاية جمعية المؤسسة العلمية للتنمية بمدينة ببا، حيث أنها عادة سنوية لنا، نتشارك في تنظيف المساجد وغسلها استعدادا لشهر رمضان الكريم، وربنا ما يقطعها عادة علينا.

المبادرة تبدأ بالمسجد الكبير في ببا

وتابع: «المبادرة بدأت بالمسجد الكبير في مدينة ببا، وشملت تنظيف وغسل المساجد من أرضيات وحوائط، وغسل السجاد والموكيت، كذلك فك وصيانة المرواح والمكيفات، بالإضافة إلى صيانة لمبات الإضاة، كذلك تنظيف دورات المياه وصيانة جميع الصنابير داخلها، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك».

نتشارك في المبادرة والفرحة تملأ قلوبنا

وقال محمود خالد، أحد الشباب، «الحقيقة أن فكرة المبادرة رائعة فما أروع تلك اللحظات التي نتشارك في تنظيف بيت من بيوت الله، فهو عمل نابع من القلب، الجميع يساعد ويشارك والفرحة تملأ قلبه ووجه، نستعد لشهر رمضان بأعمال خير تسعدنا جميعًا»، حيث من المقرر ان تواصل المبادرة عملها في مساجد أخرى.