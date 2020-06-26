أوقاف الجيزة تتابع تنظيف وتطهير المساجد وتعقيمها استعدادا لفتحها

تتابع مديرية أوقاف الجيزة بقيادة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، حملة تطهير المساجد وتعقيمها استعدادا لفتحها فجر غد السبت السادس من ذي القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020 بعد غلق استمر أكثر من ثلاثة أشهر حفاظا على أرواح المصلين أو إصابتهم بفيروس كورونا.

وتهيب مديرية أوقاف الجيزة بالسادة المصلين الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بفتح المساجد، حيث لا ضرر ولا ضرار، وكي لا يتم غلقها مرة أخرى بسبب عدم الالتزام وانتشار المرض، وقد اتخذت الوزارة عدة إجراءات من أهمها:

- غلق دورات المياه وأماكن الوضوء لكي لا تنتقل العدوى بسبب ضيق مكان الوضوء وتعاقب الاستخدام.

- فصل الكولديرات وكولمن المياه.

- وضع علامات للتباعد بين المصلين.

- توعية المصلين وإرشادهم بالحكمة واللين.

- غلق المسجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة وتعقيمه استعدادا للصلاة اللاحقة.

وعلى المصلين الالتزام بما يلي:

- ارتداء الكمامة داخل المسجد.

- ضرورة اصطحاب سجادة الصلاة الشخصية.

- الالتزام بعلامات التباعد المبينة بالمسجد.

- عدم المصافحة بالأيدي.

- الانصراف عقب الصلاة مباشرة ودون زحام.