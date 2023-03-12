قرارات عاجلة من حكومة بريطانيا لمساعدة الشركات المتضررة من إفلاس «SVB»

تخطط حكومة المملكة المتحدة، لمساعدة الشركات الناشئة البريطانية المتضررة من انهيار بنك «وادي السيليكون»، وقالت وزارة الخزانة البريطانية إنها تريد تقليل الأضرار التي لحقت ببعض أكثر شركاتنا الواعدة في المملكة المتحدة بعد فشل البنك الأمريكي يوم الجمعة الماضي، وأغلق المنظمون الأمريكيون البنك يوم الجمعة فيما يعد أكبر فشل لبنك أمريكي منذ عام 2008، وفقا لما قالته «بي بي سي»، حيث ستتعرض الشركة الفرعية التابعة للبنك في المملكة المتحدة للإفلاس اعتبارًا من مساء اليوم الأحد.

وبحسب ما نشرته «بي بي سي»، فإنّ رئيس الوزراء ريشي سوناك والمستشار جيريمي هانت ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، استيقظوا في وقت متأخر من الليلة الماضية، وكانوا يعملون طوال عطلة نهاية الأسبوع للتوصل إلى حل لانهيار بنك سيليكون فالي بالمملكة المتحدة.

خطر جسيم على بعض الشركات في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة

الأحد، وقال هانت لـ«بي بي سي»، إنّه على الرغم من عدم وجود مخاطر على النظام المالي في المملكة المتحدة ككل، إلا أنّ هناك خطرًا جسيمًا على بعض شركاتنا الواعدة في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة، وهذه شركات مهمة جدًا بالنسبة للمملكة المتحدة، وهي جزء مهم جدًا من مستقبلنا، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة نريد إيجاد طريقة لتقلل أو تتجنب كل الخسائر التي تكبدتها الشركات الواعدة بشكل لا يصدق، مؤكدًا أنّه لا يستطيع الالتزام باسترداد الشركات كل أموالها.

خطة لتلبية احتياجات الشركات من السيولة النقدية

وأضاف أنّ الحكومة تعمل بخطى حثيثة؛ لتقديم خطة للتأكد من أن الشركات يمكنها تلبية احتياجاتها من السيولة النقدية في غضون الأيام القليلة المقبلة، وإن هذه الخطة تعني أن الشركات يمكنها دفع رواتب موظفيها، وهذا هو السؤال الكبير الذي طرحناه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

رسالة تدعو إلى تدخل الحكومة

وأضاف تقرير «بي بي سي»، أنّه وقع أكثر من 250 من رؤساء شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة على رسالة موجهة إلى هانت يوم السبت تدعو إلى تدخل الحكومة، وقال مصدر في شركة تكنولوجيا لـ«بي بي سي»: «يبدو الأمر وكأنه يمكن أن يكون محطة جميلة للتكنولوجيا في المملكة المتحدة».

200 شركة انجليزية متضررة

وقال المصدر، ستجد ما لا يقل عن 200 شركة توظف عشرات الآلاف من الأشخاص أنها لا تستطيع دفع رواتب موظفيها أو مورديها لأن البنك الذي لديهم حساب به قد تعرض للإفلاس، وأضاف المصدر أن ما بين 30% و 40% أو الشركات الناشئة في المملكة المتحدة التي توظف ما يصل إلى 50000 شخص قد تتأثر بالانهيار.

انهيار SVB في الولايات المتحدة

وانهار SVB في الولايات المتحدة بعد فشله في جمع 2.25 مليار دولار (1.9 مليار جنيه إسترليني) لسد خسارة من بيع الأصول، وخاصة السندات الحكومية الأمريكية، التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة، ودفعت متاعبها إلى التهافت على البنوك في الولايات المتحدة وأثارت مخاوف المستثمرين بشأن الحالة العامة للقطاع المصرفي.

إقراض الأعمال التجارية في مراحلها المبكرة

تضرر الأسهم المالية من قبل بنك وادي السيليكون، تخصص بنك وادي السليكون في إقراض الأعمال التجارية في مراحلها المبكرة، وقد قامت الشركة بجمع ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأمريكية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.

التوقف عن سداد المدفوعات أو قبول الودائع بداية الإفلاس

وتوقف Silicon Valley Bank UK عن سداد المدفوعات أو قبول الودائع قبل الدخول في الإفلاس اعتبارًا من يوم الأحد، وستسمح هذه الخطوة للمودعين الأفراد بدفع ما يصل إلى 85000 جنيه إسترليني من نظام تأمين الودائع في المملكة المتحدة، ومع ذلك، فإن التزام الحكومة بحماية أي أكثر من ذلك سيكون «خطرًا أخلاقيًا خطيرًا»، كما قال وزير الخزانة الدائم نيك ماكفيرسون - أي أن المودعين سيفتقرون إلى الحافز للحماية من المخاطر إذا كانوا يتوقعون أن تدفع الحكومة بالكامل في أي انهيار بنك المملكة المتحدة.