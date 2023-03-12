محافظ جنوب سيناء يؤكد أهمية إيجاد حلول علمية للزراعة

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم ، محطة بحوث رأس سدر يرافقه المسؤلين التنفيذيين بالمحافظه وكان في استقباله الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء حيث استعرض الأنشطة الخاصة بالحملة القومية للنهوض بالإبل وشاهد الحلب الآلي للأبل، فيما أكد الدكتور أحمد رجب عسكر رئيس الحملة أن تقنية الحلب الآلي تطبق لأول مرة على الأبل في مصر.

محافظ القاهرة يتفقد قطيع الهجن المهداة من دولة الإمارات العربية

واستكمل المحافظ الزيارة بتفقد قطيع الهجن والمهداه من دولة الإمارات العربية الشقيقة، ومتابعة الحالة الصحية والغذائية للقطيع، وأعرب فودة خلال الزيارة عن تقديره للجهود التي يبذلها العلماء والباحثون في المحطة، وتأكيده أهمية دعمهم وتشجيعهم وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لمشاكل التنمية الزراعية في المحافظة.

تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة

وأكد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أنّه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتم تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة في محافظة جنوب سيناء وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات؛ لتحسين الاستثمار والتنمية بالمنطقة، ووجّه بتقديم كل الإمكانات اللازمه بالمركز للنهوض بالتنمية الزراعية بالمنطقة.