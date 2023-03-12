«الزراعة» تنظم احتفالا بـ«يوم الشجرة» الأربعاء

ينظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء المقبل، احتفالا في قسم بحوث الغابات والأشجار الخشبية، بـ«يوم الشجرة» الأربعاء المقبل.

وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد البساتين، إنّ الاحتفال يقام تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة، وإشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتوجيهات الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد البساتين، حيث يقوم قسم بحوث الغابات والأشجار الخشبية بمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية، كل عام، على مدار شهر مارس حتى أوائل أبريل المقبل، لنشر التوعية بأهمية الأشجار والمحافظة عليها.

زراعة أشجار نادرة ومعرضة للانقراض بحي الزمالك

وتابع أنّ فريقا من قسم بحوث الغابات والأشجار الخشبية، زرع بعض نماذج من الأشجار النادرة والمعرضة للانقراض على المستوى الدولي بحديقة عريقة بحي الزمالك، وهي حديقة الزهرية للمساهمة في إمداد الحديقة بالأشجار المهمة والنادرة لإثراء الغطاء الشجري بالحديقة، واستعادة الحديقة لمكانتها كحديقة نباتية متميزة.

معهد البساتين يتابع زراعة الأشجار في مناطق بالجمهورية

وأكد أنّ من هذه الأنواع الشجرية الماهوجني كبير الأوراق، والماهوجني رفيع الأوراق، والصنوبر والتاكسوديوم، وأنواع الكافور قليلة الانتشار في مصر، وغيرها من الأشجار، موضحا أنّ المعهد يتابع زراعة الأشجار في مناطق مختلفة من الجمهورية في بعض المراكز الصحية والمدارس والجامعات والأحياء ومحطات البحوث الزراعية على مدار الشهر، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة» ومبادرة قسم بحوث الغابات والأشجار الخشبية «شجر».