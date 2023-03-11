محافظ بورسعيد يبحث مع وزير الزراعة سبل التعاون ودعم القطاع الزراعي

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة، لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة، و بحث سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي ببورسعيد.

تنمية بورسعيد زراعيا

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على متابعته المستمرة لعدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل بورسعيد، وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية هذا القطاع تماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين، وتقديم التيسيرات اللازمة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتوسع في الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرصه على التعاون المثمر والتنسيق الدائم من أجل المساهمة في تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها التنموية، وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس بتشجيع المزارعين وتقديم كافة التسهيلات والتوصيات والإجراءات اللازمة أمام المزارعين .

زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وناقشا الوزير والمحافظ موقف زراعة المحاصيل الاستراتيجية للعام الحالى 2022/2023 ، وخطة التوسع لزيادة الإنتاج لدعم المزارعين ، فضلاً عن استعراض مستجدات موسم الحصاد والتوريد، وأكد محافظ بورسعيد أن هناك تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظة وتعاون في جميع المجالات التى تخدم أبناء بورسعيد لدفع عجلة التنمية بربوع المحافظة وكذا التوسع في المشروعات الإنتاجية والحيوانية والاستثمار الزراعي بنطاق المحافظة.