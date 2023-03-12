الحكومة: بدء إجراءات طرح «وطنية» و«صافي» الأربعاء المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وخلال الاجتماع تم التوافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي «وطنية» و«صافي» من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء المقبل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.

استعراض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، والتي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، التي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.

التواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع التوافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي «وطنية» و«صافي» من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء القادم، والذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، وتهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الاجنبي بعد اتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي.

كما لفت السفير نادر سعد إلى أنه تم التوافق أيضاً، من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات ، على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.