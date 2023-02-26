الطروحات الحكومية خطوة لـ«تمكين القطاع الخاص»

بدأت الحكومة تنفيذ خطة طموحة لطرح 32 شركة حكومية فى البورصة المصرية، لتمكين القطاع الخاص، ودفع النشاط الاقتصادى قدماً فى القطاعات الإنتاجية الممثلة، ويرى خبراء أسواق المال أن برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية، يمثّل انطلاقة جديدة للبورصة المصرية، فى الوقت الذى يواجه فى العالم تحديات اقتصادية أثرت على أسواق المال فى المنطقة، الأمر الذى دفع الحكومة المصرية إلى التصدى لهذه التحديات من خلال إجراءات سريعة تسهم فى نشاط سوق المال المصرية.

ويسهم برنامج الطروحات فى زيادة السيولة فى السوق ويعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين العرب والأجانب، فى وقت هو الأمثل لاستقبال الطروحات الحكومية الجديدة، ويشمل برنامج الطروحات الحكومية 32 شركة، تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، وتضم 3 بنوك، هى بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى الدولى.

«الوطن» وبعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت فى تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، وتأكيده أن الطرح العام فى البورصة للشركات المستهدفة يأتى بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين فى الملكية العامة، تنفيذاً لتوصيات وثيقة ملكية الدولة فى هذا الصدد، تفتح ملف الطروحات وتستشرف آراء الخبراء فى ما يتعلق بمستقبل الشركات المطروحة، والتجارب الدولية الرائدة التى نفّذت طروحات مماثلة، وصولاً إلى الفوائد التى تُرتجى من هذا البرنامج.