وفد فرنسي يزور الشرقية لمناقشة إمكانية إنشاء أسواق تجارية في بلبيس 

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفد الوكالة الهندسية الفرنسية للتنمية، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق لإنشاء أسواق لتجارة الجملة والقطاعي على مساحة 28 فدانا بمدينة بلبيس.

يأتي ذلك في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030.

وفد الوكالة الهندسية الفرنسية للتنمية يزور الشرقية

رحب محافظ الشرقية بوفد الوكالة الهندسية الفرنسية للتنمية مؤكداً أن المحافظة تضم العديد من الأسواق الحضارية الجملة ونصف الجملة، وجرى وضع خطة لتطوير الأسواق العشوائية والسويقات ونقلها لاماكن حضارية جديده يراعي فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظا علي الارواح والممتلكات وتكون ذات عائد اقتصادي علي المواطنين والبائعين.

تشكيل فريق عمل لمراجعة المساحات المخصصة لإنشاء الأسواق

وخلال اللقاء، كلف المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ بتشكيل فريق عمل لمراجعة المساحات التي يجرى تخصيصها لإنشاء الأسواق عليها أو المشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها بالمناطق المجاورة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وإعداد تقرير مفصل موضح به المحاور المرورية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمرافق بالمنطقة، وكذلك سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتخصيص المساحة اللازمة لإقامة الأسواق عليها.

أوضح محافظ الشرقية، أن الوكالة الهندسية الفرنسية للتنمية انتهت من إعداد دراسة الجدوى اللازمة، لإنشاء المشروع بنسبة 75%، ويجرى الانتهاء منها نهاية شهر مايو القادم حيث تشمل الجدوى الاقتصادية والمردود والعائد الاقتصادي، لافتا إلى أنه جرى اختيار مدينة بلبيس لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية وقربها من محافظات الدلتا.

وأضاف محافظ الشرقية أنه من المقرر أن تقوم الوكالة الهندسية الفرنسية للتنمية بإقامة 5 مباني على مساحة 8 أفدنه لخدمة الأغراض التجارية واستغلال باقي المساحة لإنشاء أسواق الجملة والقطاعي للفواكه واللحوم والخضروات.

وأشار إلى أن الأسواق ستضم منشآت للتغليف والتعبئة والتخزين والحفظ داخل ثلاجات وأماكن لخدمات العمال، وتدوير مخلفات الخضراوات والفاكهة واللحوم الصلبة وغير الصلبة لتحويلها لطاقة نظيفة، مثلما يحدث بأسواق الجملة في فرنسا.

حضر اللقاء الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندسة سالي حسين مديرة إدارة الشئون الهندسية والمهندسة نهي العزازي مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والأستاذ توفيق مسعد مدير إدارة الشئون الاقتصادية والأستاذ هاني عقل مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.