وفد من البرلمان الأسترالي يشيد بإنجازات الدولة المصرية خلال زيارته للغربية

استقبل النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، وفدا من البرلمان الأسترالي في زيارة رسمية لمحافظة الغربية، وضم الوفد كلا من المستشار بول سيدراك، عضو مجلس مدينة باي سايد نيو ساوث ويلز أستراليا، والسيناتور «شاوكت مسلمان» عضو برلمان نيو ساوث ويلز أستراليا «المجلس التشريعي»، والكاتب محمد رحمت الله، رئيس رابطة الصحافة والإعلام في أستراليا «بنجلاديش»، وشادي نواصره ممثل لجنة الرابطة الأسترالية الأردنية.

الوفد الأسترالي يزور عددا من المزارات السياحية بالغربية

وزار الوفد عددا من المناطق السياحية والمزارت الدينية بالغربية منها المسجد الأحمدي، الذي يعتبر من أهم المساجد بالدلتا والوجه البحري، ومزارا سياحيا دينيا، وكنيسة مارجرجس بحضور الحبر الجليل نيافة الأنبا بولا مطران الكنيسة بطنطا، وتوابعها، كما زار الوفد البرلماني عددا كبيرا من الهيئات والمنشآت والمؤسسات.

والتقى الوفد البرلماني الأسترالي بعض المرضى من ذوي الإعاقة بالغربية، كما زار المستشار بول سيدراك عضو مجلس مدينة باي سايد نيو ساوث ويلز أستراليا مقر حزب مستقبل وطن بالغربية، وتبادل الحديث مع النائب محمد عريبي بشأن آخر التطورات التي شهدتها مصر مؤخرا وتعاملها مع الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها جميع الدول، واستمع إلى الدور الذي لعبه حزب مستقبل وطن وباقي الأحزاب في دعم الحياة الحزبية وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية والانضمام للأحزاب.

وأبدى السيناتور الأسترالي إعجابه بالتطور الكبير على جميع الأصعدة التي حدثت في مصر، وأشاد بتجربة الإعلام داخل حزب مستقبل وطن في سرعة تناول الخبر كما أشاد بمبادرة إعلام يخدم وطن التي أطلقها الحزب في الفترة الأخيرة.

ملف حقوق الإنسان

كما عبر سيدراك، عن إعجابة الشديد واستمتاعه بما شاهده خلال الساعات الماضية في زيارتة للغربية، مؤكدا تطوّر الدولة المصرية في السنوات الأخيرة تطورا هائلا، متمنيا إخبار العالم بمدى خطوات مصر السريعة نحو الوصول للعالمية.

كما أشاد الوفد الأسترالي بحجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع من مشروعات تنموية عملاقة في مختلفة المجالات، وكذلك ما تحقق من تقدم ملحوظ في ملف حقوق الإنسان.