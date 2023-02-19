وزير التعليم: تطوير المناهج للطلاب ذوي الإعاقة البصرية لتتلاءم مع ظروفهم

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقهما الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشؤون المديريات، اليوم، بتفقد عدد من المدارس بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعملية التعليمية، ومتابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني.

وتفقد الوزيران، مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 15 مليون جنيه ومقامة على مساحة 835 مترا مسطحا، وتتكون من ملحقين «تعليمي وسكني» وتخدم 121 طالبا «64 بنين و57 بنات» بواقع 6 برياض الأطفال و64 بالمرحلة الابتدائية و26 بالمرحلة الإعدادية و25 بالمرحلة الثانوية.

كما تفقدا قاعات رياض الأطفال، ومعرض التربية الفنية، والمكتبة، ومطبخ المدرسة ومبيت الطلاب.

تطوير مناهج للطلاب ذوي الإعاقة

كما تفقد الدكتور رضا حجازي واللواء هشام آمنة، فصول الصف الثالث الثانوي واستمعا لقراءة الطلاب خلال حصة اللغة العربية بطريقة «برايل».

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير سبل الدعم لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة وذوي الهمم بصفة عامة، وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير المناهج للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بما يتلاءم مع ظروفهم وتصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الجوانب الأدائية للطلبة وإظهار مواهبهم وقدراتهم.

كما شاهد الوزيران، العروض الفنية والرسومات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وعرضًا رِيَاضِيًّا لنشاط الكارثية.

وتوجه الوزيران، عقب ذلك، إلى مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية العسكرية، إذ افتتحا معرض منتجات مدارس التعليم الفني بمشاركة 21 مدرسة فنية وزراعية أخرى، ويضم المعرض منتجات قسم الصناعات الغذائية من الإنتاج الحيواني، الطيور، إنتاج الأسماك، الألبان، كما شاهدا المنتجات الزراعية والتي تضم الخضروات والفاكهة، ومنتجات صناعة الأثاث، والملابس الجاهزة، وقسم الزخرفة، والإعلان، وصناعة فوانيس رمضان الخشبية، وصناعة الحلويات، إذ أشاد الوزيران بمنتجات هذه المدارس ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لمحاربة الغلاء.

تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور رضا حجازي، أهمية مدارس التعليم الفني في تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية للالتحاق بسوق العمل في جميع المجالات والوظائف المختلفة، وكذا دورها في المشاركة بمنتجاتها المتنوعة بالمعارض والمنافذ المنتشرة بجميع المدن والمراكز وطرح منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مع أعلى المنتجات وبأسعار مخفضة.

ووجّه حجازي، بفتح منافذ بيع منتجات المدارس الفنية على مستوى الجمهورية للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للتخفيف عن كاهل المواطن المصري وتقديم المنتجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة.

وفي إطار الزيارة، تفقد الدكتور رضا حجازي واللواء هشام آمنة، مخازن كازيون بالمنطقة اللوجيستية على الطريق الزراعي بدمنهور، وهي مخازن السلع الغذائية الأساسية لسلسلة كازيون، إحدى السلاسل التجارية بالمحافظة، وتفقدا الوزيران مخازن الجملة التي تضم مختلف السلع الغذائية، التي تخدم 15 فرعا منتشرا بمراكز ومدن المحافظة، فضلا عن توفير السلع لـ 6 محافظات مجاورة.