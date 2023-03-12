لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» تلتقي مسؤولا بالاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم، لقاء مع توماس زيديشوفيسكي، نائب رئيس لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأوروبي.

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

تناول اللقاء العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي والتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتقوية العلاقات على كافة الأصعدة، واستعداد مصر لتكثيف التعاون على كافة المسارات الثنائية خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة المصرية تعد الشريك الأمثل، ولها تعاون مشترك مع كافة دول البرلمان الأوروبي والتي تعد قصة نجاح على المستوى البرلماني.

وأكد النائب طارق رضوان أن ملف الهجرة غير الشرعية يعد نقطة تحول في علاقة الدولة المصرية بأوروبا، مشيرا أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما تضمنته من التزامات لخمسة أعوام قادمة، بالإضافة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موكدا أن دور البرلمان هو متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد على أن التحدي الأكبر هو استقبال الدولة المصرية لـ10 ملايين لاجئ يتمتعون بنفس حقوق المواطن المصري، وبدون تلقي أي دعم مادي من الخارج.

لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية

وأكد نائب رئيس لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية ببركات الاتحاد الأوروبي عن سعادته بذلك اللقاء، وأن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، والتأكيد على التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان بمصر، وأنه يجب أن يتم استيعاب الثقافة المصرية والحياة المصرية قبل أخذ أي انطباع.