حبس عنصر إجرامي بتهمة حيازة أكثر من 22 ألف قطعة ألعاب نارية بالدقهلية

أمرت النيابة العامة حبس المتهم في قضية حيازة ألعاب نارية للإتجار بها بالدقهلية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة المطرية بالدقهلية له معلومات جنائية، وتخصص نشاطه في الاتجار بالألعاب النارية من أجل تحقيق الربح المادي.

وكشفت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته لعدد 22785 قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار، و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، و3 هواتف محمولة.

الموقف القانوني للمتهم

وأوضح ياسر سيد المحامي بالنقض، خلال حديثه مع «الوطن» أن القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، «بأن يتم معاقبة كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد».