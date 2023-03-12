أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في محافظة الدقهلية.. «بكاء وزغاريد»

أجرت مديرية أمن الدقهلية، اليوم الأحد، قرعة أداء فريضة الحج التابعة لوزارة الداخلية، بنادي الشرطة، وأعلنت عن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في محافظة الدقهلية بمختلف المدن والمراكز.

أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في محافظة الدقهلية

وبلغ عدد المتقدمين لقرعة أداء فريضة الحج عدد 7314 متقدما من كافة مراكز ومدن محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى عدد 20 من كبار السن و321 عدد الاحتياطي من المتقدمين لموسم الحج، وبلغ إجمالي أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في محافظة الدقهلية 642 حاجا.

جاء ذلك بحضور اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، ومساعد وزير الداخلية، ومفتش الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية ولفيف من الشخصيات العامة ووكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

إجراء قرعة الحج 2023 من خلال الكمبيوتر

وقال اللواء مروان حبيب، مدير الأمن، خلال الاحتفال، إن قرعة موسم الحج هذه السنة تتم بكل مصداقية وشفافية، بالإضافة أنها تتم من خلال أجهزة الكمبيوتر وليس هناك أي تدخل بشري، «مع تمنياتي بالتوفيق لكل مشتاق لأداء فريضة الحج، ومن لم يحالفه الحظ هذه السنة سيعوض في السنة القادمة».

فرحة الفائزين بقرعة الحج 2023 في محافظة الدقهلية

وعبر الفائزون عن فرحتهم بالبكاء والزغاريد والدعاء شكرا لله على فوزهم بالقرعة، وسط حالة من المشاعر الإنسانية الكبيرة وتقبل التهاني فور إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في محافظة الدقهلية.

رابط أسماء بقرعة الحج 2023 في محافظة الدقهلية

ويمكن للمواطنين التعرف على أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في محافظة الدقهلية من خلال الدخول علي الرابط من هنــــا، باستخدام الرقم القومي.

وأكدت وزارة الداخلية أن تكاليف حج القرعة وصلت إلى 175500 جنيه، شاملة الإقامة وقيمة تذكرة السفر من خلال الطائرة، على أن يتم سداد كامل المبلغ خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 13 مارس الجاري، وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من نفس الشهر.