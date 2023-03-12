ضبط نصف مليون قطعة ألعاب نارية في حملة أمنية بالفيوم والدقهلية

الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديريتى أمن "الفيوم – الدقهلية" بعدة مأموريات إستهدفت متجرى وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على ورش تصنيع الألعاب النارية أسفرت جهودها عن ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الفيوم) حال إستقلالهما سيارة "ربع نقل" وبحوزتهما ( 500000 قطعة ألعاب نارية – 300 كيلو جرام من مادة البارود – 400 فتيل إشعال – 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وأنهما كانا فى سبيلهما لترويج المضبوطات على عملائهما بمحافظة الفيوم مستخدمان السيارة المضبوطة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، كما أضافا بتحصلهما على المضبوطات من (شخصان آخران) وبإستهداف مسكنهما تبين عدم تواجدهما وأسفر التفتيش عن ضبط ( 2500 قطعة ألعاب نارية – 300 كيلو جرام من مادة البارود – طاحونة كهربائية) .

كما تم إستهداف وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية ، وبحوزته (عدد 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 22785 قطعة ألعاب نارية) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه .

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط القائمين على تصنيع وإنتاج الألعاب النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.