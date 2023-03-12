وزير الآثار يبحث آليات جذب سياح كوريا الجنوبية لزيارة مصر

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، التقى اليوم بمكتبه في مقر الوزارة بالزمالك، السفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن أحمد عيسى، وزير السياحة، استهل اللقاء بالترحيب بالسفير الكوري الجنوبي، مثمنًا عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وكوريا الجنوبية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة السياحة والآثار.

تعزيز آليات الترويج السياحي للمقصد المصري بكوريا الجنوبية

وأضافت الوزارة أن اللقاء بحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر، وتعزيز آليات الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري في كوريا الجنوبية بصورة أكبر من خلال إعداد برامج ترويجية وتسويقية مشتركة بين البلدين، وتنظيم مجموعة من الأحداث الثقافية والفنية الكورية ببعض الأماكن السياحية والأثرية في مصر، بالإضافة إلى استقبال الخبراء في مجال الدعاية والإعلان لتبادل الخبرات في مجال الترويج السياحي.

بحث فرص الاستثمار السياحي بين مصر وكوريا الجنوبية

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن اللقاء شهد أيضًا بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار الفندقي، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال الآثار والمتاحف.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء حضره لي هيون جيو قنصل كوريا الجنوبية بالقاهرة، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبدالله، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية؛ إحداهما في مجال السياحة عام 2010، والأخرى في مجال الآثار والمتاحف 2022.