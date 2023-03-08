وزير السياحة يبحث سبل التعاون المشترك مع الإمارات والأردن وتونس والمغرب

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، عدة لقاءات مهمة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار، استهلالاً لسلسلة اللقاءات الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، إذ عقد لقاءات مع كل من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومكرم القيسي وزير السياحة والآثار في دولة الأردن، ومحمد المعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية في دولة تونس، ووفد من أعضاء البرلمان في دولة المغرب.

اجتماع مع وزير الاقتصاد بالإمارات

وفي لقائه مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، قام أحمد عيسى، باستعراض استراتيجية الوزارة الخاصة بتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، إضافة إلى أهدافها نحو تنمية وتطوير المنتج السياحي المصري وجهودها لتحسين مناخ الأعمال والبيئة الرقابية، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر في مجال الاستثمار السياحي.

وفي لقائه مع نظيره في دولة الأردن، جرى بحث آليات التعاون وتسهيل حركة السياحة بين مصر والأردن، ومناقشة مقترح إعداد برنامج تنفيذي لتفعيل التعاون والتكامل السياحي بين البلدين، إضافة إلى بحث إمكانية إطلاق برامج سياحية مشتركة لخلق منتج إقليمي ثري ومتنوع.

وفي لقائه مع الوزير التونسي والوفد البرلماني المغربي، جرى الحديث عن سبل تفعيل التعاون المشترك بين مصر والبلدين في مجال السياحة، وخاصة من خلال تبادل الرؤى والخبرات وتفعيل آليات تشجيع حركة السياحة البينية بين الدول العربية بما يساهم في خلق منتج سياحي إقليمي متكامل.

معرض برلين

جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار الحالية للعاصمة الألمانية برلين جاءت للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، شهدت افتتاح الجناح المُشارك في البورصة، وعقد عدد من اللقاءات المهنية مع مسؤولي عدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الألمانية وغيرها من الأسواق الأوروبية.