وزير السياحة يواصل لقاءاته المهنية في بورصة برلين ITB

في ثاني أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، واصل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية، إذ التقى برئيس اتحاد صناعة السفر الألماني (DRV)، وذلك بحضور السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق للسيد الوزير.

لقاءات مهنية موسعة

وعقد عدة لقاءات مهنية أخري مع رئيس اتحادات وكلاء السفر ومنظمي الرحلات الأوروبية (ECTAA)، وعدد من مسئولي ومديري منظمي الرحلات وشركات الطيران الألمانية والأوروبية منها شركة Condor للطيران، ومجموعة Corendon للطيران ومنظمي الرحلات، وETI Central and Eastern Europe، ومنظم الرحلات Capital Holidays، و Edelweiss للطيران، و Sunexpress.

جاء ذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والسيد محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذ محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

سبل التعاون لجذب الاستثمار

وخلال هذه اللقاءات، جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، حيث استعرض السيد الوزير الإجراءات التي تطبقها الوزارة لتشجيع الحركة.

كما عرض مسئولو هذه الشركات الخطط التشغيلية الخاصة بهم وآرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وتحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر مستعرضاً أبرز محاور هذه الاستراتيجية، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وملامح برنامج تحفيز الطيران الجديد، وألقى الضوء على خطط وزارة الطيران المدني لزيادة رحلات الطيران الداخلي للربط بين المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وتطرق أيضا إلى الحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع كفاءة الخدمات، ورفع كفاءة البيئة الرقابية، وتحسين الضوابط المنظمة للأنشطة السياحية، وكذلك اعتماد ضوابط جديدة لأنشطة بعينها مثل ضوابط تصنيف النُزل البيئية (Ecolodges) التي صدر بها قرار وزاري مؤخرا.

الوزير يعقد لقاءات موسعة

جدير بالذكر، أن الوزير كان قد عقد أمس عدة لقاءات مع مسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية، حيث التقي بالمدير التنفيذي لمجموعة TUI وعدد من مسئولي ومديري المجموعة، ورئيس (QTA) The Quality Travel Allianceأكبر تحالف للسياحة والسفر في أوروبا، والمدير التنفيذي لمجموعة FTI وعدد من مسئولي ومديري المجموعة والتي تعد من أكبر الشركات الألمانية المتعاملة مع المقصد السياحي المصري، والمدير التنفيذي لشركة Coral Travel وعدد من مسئولي الشركة.