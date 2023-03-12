مسلسلات رمضان 2023.. منى زكي أرملة تعول أبناءها في مسلسل «تحت الوصاية»

ما زالت الفنانة منى زكي تصور مسلسلها الرمضاني «تحت الوصاية» والذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ15حلقة، وتعود من خلاله بعد غياب فتره قصيرة الي الاعمال الرمضانية.

مسلسل«تحت الوصاية» في رمضان 2023

وتجسد مني زكي خلال مسلسل «تحت الوصاية» دور سيدة يموت زوجها وتضطرها الظروف إلى النزول لسوق العمل، وتتنكر في زي رجل لكي تستطيع العمل في مجال الصيد من أجل أبنائها، وتواجه خلال الأحداث العديد من المواقف الدرامية.

مسلسلات رمضان 2023.. مسلسل «تحت الوصاية»

وخلال البرومو الدعائي لمسلسل «تحت الوصاية»، ظهرت منى زكي وهي تمسك أبناءها في المقابر وتتحدث مع زوجها الراحل في قبره، وهي حزينة وتطلب من زوجها أن يسامحها فيما ستفعله، دون الكشف عن التفاصيل.

تفاصيل مسلسل «تحت الوصاية» في رمضان 2023

وصورت مني زكي معظم مشاهد المسلسل في الإسكندرية ودمياط، ويشاركها في البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.