تجديد حبس المتهم بقتل شخص في الزاوية الحمراء 15 يوما

أصدر قاضي المعارضات، قرارا بتجديد حبس المتهم بقتل أحد الأشخاص عقب مشاجرة بينهما؛ تلقى المجني عليه على أثرها طعنة في الصدر من قبل المتهم أودت بحياته في الزاوية الحمراء، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

أطراف المشاجرة

وتلقى قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ومتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: شخص توفي متأثرا بإصابته بجرح طعني بالصدر، وطرف ثان: شخص مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

وأوضح المحامي محمود عبد الله، لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات المصري، موضحا: «نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».