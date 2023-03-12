اعترافات المتهم بقتل آخر بأحد شوارع الزاوية بالقاهرة: «جبت آخري منه»

«كان عمال يتخانق معايا كتير لغاية ما جبت آخري منه فقتلته»، هكذا كان ملخص اعترافات المتهم بقتل آخر بالزاوية أمام النيابة العامة بجلسة تحقيق معه استمرت لعدة ساعات حيث أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق وطالبت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة وارسال سلاح الجريمة للطب الشرعي لمعاينته .

تفاصيل البلاغ

تعود كواليس الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة الزاوية بالقاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بأحد الشوارع، وبالفحص واجراء التحريات تبين انه عاطل له معلومات جنائية سابقة علي خلافات مع المجني عليه ووقعت مشاجرة بينهم قام خلالها بقتله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة

أشار المحامي حسن شومان، إلى أنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».