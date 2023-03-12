الإعدام لسائق قتل عاملا لسرقته في كفر شكر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالإعدام شنقا على سائق لاتهامه بقتل عامل مزرعة لسرقته بقرية برقطا بمركز كفر شكر، عقب ورود رد مفتى الجمهورية بالرأي الشرعي في إعدامه.

وصدر الحكم في الدائرة التاسعة محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار سامح عبد الغنى العنتبلى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش وعيد عبد الصادق عويس.

إحالة المتهم بقتل عامل لجنايات بنها

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة في القضية رقم 840 لسنة 2021 جنايات كفر شكر المقيدة برقم 14 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أنه في أبريل عام 2020، قام (فرج م ص) 39 سنة، سائق مقيم ميت راضى مركز بنها، بقتل المجني عليه (محمد عربي سليمان بيومي)، عامل بمزرعة وطالب جامعي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

اتهام سائق بقتل عامل لسرقة موبايل بالقليوبية

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولين دراجة نارية واصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بالطريق العام، بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض (مطواة)، مهددًا به إياه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.