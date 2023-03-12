أمطار رعدية ورياح عاصفة بالمحافظات غدا.. «الشتاء راجع تاني»

كشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، أن غدا الثنين سيشهد عدة تقلبات مناخية، وعدم استقرار في الأحوال الجوية بالمحافظات الساحلية في مصر، كما يصاحب ذلك هبوب رياح عاصفة وسقوط أمطار رعدية، علاوة على انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار على المدن والمحافظات الساحلية غدا

وأوضح «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن غدا ستهب رياح جنوبية غربية، فضلا عن عاصفة محملة بالرمال والأتربة على مدار اليوم، لافتا إلى أن فرص تساقط الأمطار ستكون أكثر على المحافظات الساحلية بداية من محافظة السلوم، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والعريش.

حالة الطقس غدا الاثنين

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت عن سرعة الرياح غدا الاثنين، التي بلغت 32كم/ ساعة، وفرص سقوط الأمطار 40%، والرطوبة 52%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 28 درجة، والصغرى 16درجات، وحالة الأمواج مرتفعة تصل لنحو ثلاثة أمتار ونصف بالبحر الأبيض المتوسط.

كما تشمل انخفاض درجات الحرارة غدا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر.