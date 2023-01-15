طقس كفر الشيخ اليوم.. هبوب رياح وارتفاع أمواج البحر وانخفاض الحرارة

تشهد السواحل المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، هبوب رياح شديدة، وتظهر سحب منخفضة وغيوم في السماء، كما تسود موجة باردة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح في المحافظة اليوم سجلت 11كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 1%، والرطوبة 75%، وسجلت درجة الحرارة العظمى بالمحافظة 21، والصغرى 9 مئوية.

متابعة تقلبات الطقس بكفر الشيخ

وكلف اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمراكز، عبر بيان اليوم، بضرورة متابعة حالة الطقس علي مدار الساعة والتحرك السريع حال سقوط أمطار غزيرة على مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، وكذلك متابعة توصيل الخدمات اليومية للمواطنين.

أمواج عالية في البحر المتوسط

وقال الدكتور عبدالله علام عضو الجمعية الجغرافية المصرية لـ«الوطن»، إن أمواج البحر الأبيض المتوسط اليوم غير مستقرة، وتتخطى حاجز ثلاثة أمتار، ويجب على الصيادين توخي الحظر حال خروجهم في رحلات الصيد خاصة في سواحل مدينة البرلس.