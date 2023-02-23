«الأرصاد» تعلن سقوط أمطار على السواحل الشمالية.. وتحذير للسائقين

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مناشدة قائدي المركبات القيادة بحذر.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الارصاد في بيان صادر عنها، اليوم، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة لا تتجاوز نسبة حدوثها 30% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، في حين يستمر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذّرت الأرصاد المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية، رغم الشعور بارتفاع درجات الحرارة، نظرا لأن فصل الشتاء ينتهي رسميا 20 مارس المقبل، وحتى ذلك الحين فإنّ التقلبات الجوية مستمرة طول الأسابيع المقبلة.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم على مدن والمحافظات، ما يلي:

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 20 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 20 - 11

- شبين الكوم 21 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 19 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 20 - 08

- السويس 20 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 18 - 08

- رأس سدر21 - 06

- نخل 18 - 05

- كاترين 17 - 2

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 10

- شرم الشيخ 23 - 12

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 18 - 10

- السلوم 19 - 08

- سيوة 21 - 04

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 26 - 13

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 20 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 22 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 24 - 07

- الأقصر 25 - 07

- أسوان 25 - 08

- الوادي الجديد 25 - 07

- أبو سمبل 26 - 07