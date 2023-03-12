افتتاح فعاليات صالون رؤى الشباب في جامعة القاهرة بحضور عدد من الوزراء

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مشاركة الشباب المصري في الحوارات المجتمعية لعرض وجهات نظرهم حول قضايا التنمية وتحدياتها التي تواجه المجتمع، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الدعم المتواصل للشباب وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات صالون رؤى الشباب في نسخته الثالثة، تحت عنوان «رؤى الشباب حول وظائف المستقبل والتأهيل المهني لسوق العمل»، الذي تنظمه جامعة القاهرة تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، واللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي وضيف شرف الصالون، والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ ومؤسس الصالون، والدكتور عمرو منتصر استشاري الصحة النفسية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى في جامعة القاهرة.

وخلال كلمته، أشار وزير التعليم العالي إلى أن الصالون يستهدف مناقشة رؤى الشباب حول وظائف المستقبل والتأهيل المهني لسوق العمل، ورفع الوعي وبث روح الانتماء لدى الشباب، فضلًا عن طرح الرؤى والأفكار وتبادل الحوار بين الشباب والمسؤولين، كونه منصة حوارية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المحور الرئيسي بالاستراتيجية يرتكز على الشباب، وأهمية ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، منوهًا بإنشاء مراكز التدريب المهني ومراكز الإبداع والابتكار بالجامعات المصرية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية.

تعزيز وعي الشباب بالقضايا المجتمعية

وفي هذا الصدد، أشاد وزير التعليم العالي بجهود الجامعات المصرية، مؤكدًا أهمية إدراج جامعاتنا بالتصنيفات الدولية، وأن المعيار الرئيسي بتلك التصنيفات يركز على توظيف خريجي الجامعات بعد التخرج مباشرة، ومدى ارتباط تلك الوظائف بتخصصاتهم، بالإضافة إلى معايير البحث العلمي والأبحاث المنشورة ومعدلات النشر وغيرها من المعايير.

وفي كلمته، وجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية على دعم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما شكر اللواء سمير فرج على مشاركته بفعاليات الصالون لما يمتلكه من معلومات مهمة يلقيها خلال محاضرته، التي من شأنها تعزيز قيم الانتماء لدى الشباب، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تعمل لصالح شبابنا، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات لتعزيز الوعي لدى الشباب المصري حول القضايا المجتمعية والتحديات التي تواجه خطط التنمية المستدامة.

وأضاف أن الصالون بمثابة منصة حوارية مهمة للشباب؛ للمساهمة في تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أهمية المنصات الحوارية بين مختلف الأجيال، والاستماع للشباب، مشيرًا إلى أن صالون رؤى الشباب يركز على وظائف المستقبل والتأهيل لسوق العمل، الذي يعد من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها أيمن عاشور الأسبوع الماضي، مؤكدًا أهمية العمل في إطار تلك الإستراتيجية المتطلعة للمستقبل، التي تعمل من خلال أفق ومحاور بالغة الأهمية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

ولفت إلى إنشاء الجامعة لأول كلية للنانوتكنولوجي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها بصدد إنشاء كليات جديدة في تخصصات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء وغيرها من التخصصات المهمة.

ومن جانبه، قدم اللواء سمير فرج محاضرة حول تحديات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية مع الدول الأجنبية والعربية والإفريقية.

وأشارت دينا هلالي إلى تمثيل الشباب اليوم بعدد كبير من المؤسسات المصرية من خلال توليهم المناصب القيادية بالوزارات والمحافظات ومجلسي النواب والشيوخ، موضحة أن الشباب أصبح شريكًا فى بناء وتحقيق التنمية بالدولة، موجهة الشكر لوزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة على الدعم الموصول للشباب.

مشاعر الإحباط تضعف قدرة الشباب على الإنتاج

ووجّه عمرو منتصر، رسالة للشباب المصري بأهمية تخطي التحديات والأزمات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن مشاعر الإحباط التي تنتاب بعض الشباب تضعف من قدرته على الإنتاج والعمل وتطوير ذاته.

وشارك في فعاليات صالون رؤى الشباب من قيادات وزارة التعليم العالي، أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ومحمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، ونواب رئيس جامعة القاهرة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، ونخبة من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.