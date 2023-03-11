«التعليم العالي»: لا يوجد تغيير في الخريطة الزمنية للجامعات خلال رمضان

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023 التي أقرها المجلس برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، موضحة أنه لا يوجد أي تغيير أو تعديل بها خلال شهر رمضان المبارك، مضيفة أن الأمور كلها تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي تعديل بها، منوهة بأن مجلس الجامعات ملتزم بمواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والميدتيرم.

لا يوجد أي تعديل في المناهج الدراسية

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري كما هي دون تغيير أو تعديل، منوها بأنه لا يوجد أي تعديل في المناهج الدراسية أو تخفيفها وأن العمل سيسير بصورة طبيعية، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة مواعيد الانصراف للطلاب خلال شهر رمضان 2023 حتى يتمكن الطلاب من العودة للمنازل قبل موعد الإفطار.

اجتماع للأعلى للجامعات قبل رمضان

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لـ«الوطن»، أن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل المقرر عقده قبل شهر رمضان 2023 بثلاثة أيام، جميع التفاصيل المتعلقة بشهر رمضان من حيث الحضور والانصراف، مؤكدا أنه بالنسبة للخريطة الزمنية ومواعيد الامتحانات كما هي دون تغيير.