رؤساء جامعات: «الاستراتيجية الجديدة» نقطة تحول كامل لمسار التعليم العالي

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية أن «الاستراتيجية» بمثابة نقطة تحول كبيرة لمسار التعليم الجامعى فى مصر، موضحين أن الهدف الرئيسى لها هو الارتقاء بمستوى التعليم الجامعى فى مصر، مما يسهم فى تحسين مستوى الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل إقليماً ودولياً، بجانب تعظيم دور الجامعات المجتمعى لخدمة البيئة المحيطة بكل منطقة، بما يتماشى مع رؤية وأهداف الدولة المصرية للتنمية المستدامة، ويحقق أهداف ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

«الأهرام الكندية»: تناولت جميع الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى هى بمثابة نقطة تحوّل كامل لمسار التعليم الجامعى، خاصة أنها تناولت كافة الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية فى الجامعات، وشمولها جميع مناطق وربوع الجمهورية، بجانب ربطها للبحث العلمى بالصناعة فى المناطق الموجودة بها الجامعات، وكيفية استغلالها بما يحقق الرؤية والأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة. وأضاف «صديق» أن الدولة المصرية، ممثلةً فى وزارة التعليم العالى، وضعت نصب عينيها فى السنوات الأخيرة تطوير قطاع التعليم الجامعى بمختلف جوانبه، من أجل تأهيل كوادر علمية متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، محلياً وإقليمياً ودولياً، والإسهام فى الارتقاء بمكانة وريادة مصر التعليمية، كى تكون وجهة أبناء منطقة الشرق الأوسط لتلقى الخدمة التعليمية المتميزة.

وقال الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الدولية، إن الجامعات الأهلية الجديدة هى جزء رئيسى من الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى، موضحاً أن تحقق أهداف وطموحات جامعات الجيل الرابع التى تضع نصب عينيها خدمة المجتمعات، وربط البحث العلمى بالصناعة، وتحقيق الطموحات أبرز أهدافها، بجانب تحقق المبادئ السبعة لخارطة طريق الاستراتيجية، التى سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.

«سوهاج»: خطوة إيجابية تحقق رؤية الدولة 2030

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن جامعة سوهاج جزء رئيسى من الخطة وتنفيذ مبادئها ومحاورها فى المرحلة الأولى، بجانب دورها الرئيسى فى تحقيق متطلباتها وأهدافها، فيما يتعلق بمنطقة المثلث الذهبى جنوب صعيد مصر.

وأضاف أن خطوة الوزارة بشأن التطوير إيجابية وتحمل فى طياتها كل الأهداف المرجوة التى تتبناها خطة الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030 فى ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.