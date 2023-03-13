القصة الكاملة لمصرع أم وجنينها بالدقهلية.. ذهبت للولادة فتعرضت لحادث سير

كانت تتم استعداداتها للولادة وتتحضر لتصبح أمًا، لكن تحول كل شيء لكابوس في اللحظات الأخيرة، إذ خرجت من قريتها متجهة إلى المستشفى في المنصورة من أجل الولادة، فتعرضت لحادث سير أليم، تسبب في وفاتها في ذات اللحظة ومات جنينها بداخلها، وجرى نقلها إلى المستشفى لحين تسليمها إلى أقاربها.

جنازة مهيبة في وداع أم وجنينها

وشيعت جنازة نشوى إبراهيم عبد الجليل، 27 عاما، رفقة جنينها الأول، في جنازة مهيبة وخرجت أهالي قرية بساط مركز طلخا بأكملها لتوديع الفتاة الطيبة المحببة لقلوبهم، فرحيلها كان موجعا لهم جميعًا، وتحول الفرح والانتظار لمولود يملئ فرحتهم، لمأتم بعد وفاته رفقة أمه أثر حادث أليم.

«نشوى» كانت في طريقها للولادة

وقال «محمد همام» ابن خالة نشوى في حواره لـ«الوطن»، أن نشوى كانت في طريقها للمستشفى من أجل الولادة، إلا أنها تعرضت لحادث أليم وقع على الطريق أثناء ذهابها، مما تسبب في وفاتها في ذات الوقت هي وجنينها، فميعاد مجئيه للحياة كان ذات رحيله رفقة والدته.

واستكمل همام ابن قرية بساط بطلخا لـ«الوطن»، أن نشوى عروس في مقتبل العمر: «لسه متجوزة في شهر مايو 2022 الماضي، وهذا أول مولود لها وكانت طايرة من الفرح، وبتجهز استعدادات لاستقبال طفلها الأول، وفجأة كل حاجة بتتغير وتدفن نشوى جنب ابنها اللي لسه مشفش الدنيا».

وأشار «همام» أن الأسرة بأكملها في حالة صدمة وعدم استيعاب لما حدث لرحيل نشوي كان مفاجئا: «العيلة كلها غير مستوعبة ولا مصدقة اللي حصل لغاية دلوقتي، حتى بعد ما دفنوها، لكن الواقعة كبيرة وصعب أن حد يفهم إيه اللي حصل».

بلاغ بوفاة فنية تمريض بالدقهلية

وكان اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ، بمصرع سيدة وجنينها أثناء ذهابها للمستشفى من أجل وضع طفلها إلا أنها تعرضت لحادث على الطريق مما تسبب في وفاتها على إثره، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى لحين تسليمها وجنينها لذويها.

وانتقلت رجال المباحث إلى موقع الحادث على الفور، وتبين بالفحص وفاة «نشوى إبراهيم عبدالجليل، 27 عاما تعمل فنية تمريض بمستشفى الجامعة، ابنة قرية بساط مركز طلخا.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافها، لكنها توفيت رفقة جنينها ليتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

وحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.