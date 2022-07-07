وفاة ممرضة بأزمة قلبية أثناء أداء عملها في وحدة صحية بالمنوفية

شهدت قرية كفر الحما التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها في الوحدة الصحية بالقرية، حيث اصيبت بأزمة قلبية وحاول الأطباء إنقاذها ولكنها فارقت الحياة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.

مديرية الصحة في المنوفية تنعى الممرضة

ونعت مديرية الصحة بالمنوفية، في بيان، الممرضة المتوفية، وجاء فيه «تتقدم مديرية الشئون الصحية بالمنوفية برئاسة الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، وجميع قيادات المديرية، بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزميلة سماح السيد الممرضة بالوحدة الصحية بقرية كفر الحما التابعة لإدارة أشمون الصحية».

وأشار بيان مديرية الصحة في محافظة المنوفية، أن الممرضة توفيت أثناء أداء عملها بالوحدة الصحية، «وافتها المنية أثناء تأدية عملها بالوحدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وسادت حالة من الحزن بين العاملين في الإدارة الصحية بأشمون، بعد وفاة الممرضة سماح السيد أثناء العمل، ونشر العاملون خبر وفاتها غير صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر.

تحرير محضر بوفاة ممرضة أثناء العمل

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أشمون، يفيد بوفاة ممرضة أثناء أداء عملها بالوحدة الصحية بكفر الحما التابعة لدائرة المركز، نتيحة أزمة قلبية، وحاول الأطباء إنقاذ حياتها ولكنها توفيت، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق في الواقعة.