فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين 13 مارس 2023، عن عدد من القري والمناطق بـ4 مراكز في المحافظة، بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قري «معدية مهدي، والنجاريين، وأرض العرب، وقمسيون شرق وغرب، وكوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«الكراكات وتوابعها»، بمركز بيلا، و«المجاز، وتيرة، وكوبري 10»، بمركز الحامول، و«مسير وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«عقلة وتوابعها»، بمركز سيدي سالم.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.