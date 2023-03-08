فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بـ5 مراكز في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن عدد من القرى والمناطق بـ5 مراكز في المحافظة، بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وأوضح القطاع، أن القرى والمناطق التي ستتأثر بفصل الكهرباء، اليوم، هي قرى ومناطق «أبو طبل وتوابعها، ومسير وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«سد خميس وتوابعها»، بمركز سيدي سالم، و«كوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها، وقمسيون شرق وغرب، ومعدية مهدي، والنجاريين، وأرض العرب»، بمركز مطوبس، و«حاذق وتوابعها»، بمركز بيلا، وقرى «63، و65، و67»، بمركز الحامول.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.