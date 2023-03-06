فصل التيار الكهربائي عن 4 محافظات غدا للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات سبرباي طنطا قطاع كهرباء غرب الغربية غدا الثلاثاء للصيانة الدورية وحددت مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.

ووضحت شركة كهرباء جنوب الدلتا أماكن فصل التيار الكهربائى غدا الثلاثاء عن، قرى سبرباى وقحافة بمدينة طنطا، على أن تبادل فصل التيار الكهربائى مع القرى الأخرى وفقا لجدول الصيانة المتبع بالشركة لمغذيات الكهرباء.

فصل التيار الكهربائى

صرحت شركة كهرباء شمال الدلتا بفصل التيار الكهربائى غدا الثلاثاء عن عدة قرى ومدن فى 3 محافظات تابعة للقطاع ، الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط للصيانة الدورية، التى تنتهجها الشركة بالتبادل بين القرى والمدن التابعة لها بالمحافظات، وحددت الشركة أماكن فصل التيار الكهربائى عن،

اماكن قطع الكهرباء

الدقهلية: قطع الكهرباء عن مدن بلقاس ودكرنس والمنزلة ومنية النصر والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين ونبروة بقرى المسلسول والناظر ومحمد لبيب ومستعمرة الجزائر والهلالى وعزبة الماكينة والطلمبات وعظيم وجمال شحتو والقطنة والملعب وعبد ربة والعمائرة وبرمبال القديمة والرياض والكردانى وخندق الموز والسلام وهبة الريس وعرفات السراج وبدين وسرسو وشبرا بدين وأولية وطنبول القديم وكفر طنبول وكفر طنبول الجديد ونص نشا.

اماكن انقطاع التيار الكهربائى

دمياط: فصل التيار الكهربائى بمدن كفر البطيخ والروضة والشعراء وذلك بقرى التضامين والسواحل والتضامين والميناء وتفتيش سرو واسكندرية الجديدة والعدنة والبستان وكفر البستان

كفر الشيخ: انقطاع التيار الكهربائى عن شرق كفر الشيخ وشمال دسوق وسيدى سالم وبلطيم ومطوبس وذلك بقرى كمسيون شرق وغرب وابو سليمان ومياه المصيف والنوابجة والمرابعين.

مواعيد فصل التيار الكهربائى

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مواعيد فصل التيار الكهربائى عن الناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

نصائح عند فصل التيار الكهربائى

وتهيب شركتى شمال وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائى غدا الثلاثاء، بتوفير مغذى بديل فترة الإنقطاع خاصة أصحاب المحال الخدمية والتجارية.