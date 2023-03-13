مصرع طفل سقط من الطابق الرابع أثناء لهوه في الأقصر

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء لهوه بمنزله بعزبة أبو زينة بمنطقة المنشية وسط الأقصر، وجرى نقله بسيارة إسعاف، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى الكرنك الدولي.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، استقبل طفلا يدعى ياسين يبلغ من العمر 4 سنوات، مصاب بنزيف داخلي في المخ وكسور متفرقة، وبعد محاولات حثيثة من الفريق الطبي بالمستشفى لإنقاذه، فارق الحياة متأثرا بإصابته.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.