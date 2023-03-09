انطلاق مؤتمر الأقصر للتأمين متناهي الصغر الاثنين المقبل

يعقد الاتحاد المصري للتأمين، مؤتمر الأقصر السنوي للتأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية، في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2023، ومن المقرر إصدار الاتحاد المصري للتأمين أول مجلة دورية نصف سنوية، تحت عنوان استدامة، في ظل مساعي الاتحاد المصري للتأمين، التوعية بأهمية القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة ونشر مبادئ وأهداف التأمين المستدام.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر، قيام صفوة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي وكذلك الجهات ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، بتقديم مجموعة من المحاضرات المتميزة على مدار 3 أيام، طوال فترة المؤتمر.

الاتحاد المصري للتأمين

ويركز مؤتمر الأقصر على مجموعة من المحاور، أبرزها الإطار التنظيمي للتأمين متناهي الصغر، تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهي الصغر، وإطلاق الإمكانات الرقمية للتأمين متناهي الصغر، ما الذي تحتاجه صناعة التأمين متناهي الصغر في مصر لتحقيق النمو المطلوب، وكيف نجعل التأمين متناهي الصغر مستداما ومربحا؟.

مؤتمر التأمين للمشروعات

يذكر أنّ الاتحاد المصري للتأمين، أطلق عدة خطوات من أجل دعم التنمية المستدامة، وكان أبرزها إنشاء لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين، وبهذا يعد الاتحاد المصري هو أول اتحاد في المنطقة، يقوم بإنشاء لجنة متخصصة في التأمين، والتي بدأت في إعداد الدليل المصري للاستدامة في شركات التأمين بمصر.