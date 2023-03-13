البيت الأبيض: بايدن يلقي خطابا بشأن حماية النظام المصرفي الأمريكي اليوم

كشف البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي خطابًا بشأن حماية النظام المصرفي الأمريكي، مضيفا في بيان، إنه سيلقي صباحا خطابا حول كيفية الحفاظ على قوة النظام المصرفي لحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح بايدن، أن بناءً على أوامره، عملت وزيرة الخزانة الأمريكية طوال عطلة نهاية الأسبوع لإيجاد حل فيما يتعلق بإفلاس وإغلاق بنكي «سيليكون فالي» وبنك «سيجنتشر»، الذي تم العثور عليه وسيحمي العمال والشركات الصغيرة الأمريكية، وكذلك النظام المالي للبلاد.

السماح لجميع المودعين في بنك «سيليكون فالي» إمكانية الوصول إلى مدخراتهم

وفي وقت سابق، أصدرت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع مارتن جرونبرج بيانًا مشتركًا أعلن فيه عن قرار الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» إتاحة تمويل إضافي للبنوك للمساعدة في تزويدهم بالأموال اللازمة لتلبية احتياجات المودعين.

واعتبارًا من اليوم الاثنين، ستوفر السلطات الأمريكية لجميع المودعين في بنك «سيليكون فالي» المفلس إمكانية الوصول إلى مدخراتهم