الرئيس الأمريكي جو بايدن يقترح ضريبة 25% على المليارديرات والأثرياء

اقترح الرئيس الأمريكى جو بايدن، سلسلة من الزيادات الضريبية الجديدة على المليارديرات والمستثمرين الأغنياء والشركات في أحدث مقترحاته للكيفية التي ينبغي أن يحدد بها الكونجرس أولويات الضرائب والإنفاق.

ويدعو طلب بايدن للكونجرس المتعلق بالميزانية، والذي من المتوقع أن يتم الكشف عنه الخميس، إلى 25% ضريبة حد أدنى على المليارديرات، وفقا لمسؤولي البيت الأبيض المطّلعين على الاقتراح، والذين رفضوا كشف هويتهم لأنّ الخطة غير معلنة بعد. وستضاعف هذه الخطة تقريبا من معدل ضرائب مكاسب رأي المال للاستثمار لترتفع من 20% إلى 39%، وتزيد ضرائب الدخل على الشركات والأمريكيين الأثرياء.

حزمة بايدن لإعادة البناء الأفضل

وقالت صحيفة «وشنطن بوست» إنّ الاقتراح، الذى يعد إلى حد كبير نسخة مكررة من حزمة بايدن لإعادة البناء الأفضل والتي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، ليس لديه فرصة كبيرة للتمرير في الكونجرس، لا سيما في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.

قانون الحد من التضخم

ولم يستطع بايدن أن يمرر زيادات مشابهة في الوقت الذي كان الديمقراطيون يسيطرون فيه على مجلسى النواب والشيوخ، ووافقوا بدلًا من ذلك على تشريعات مخففة تركز على الطاقة وسياسة الصحة، فيما عرف باسم قانون الحد من التضخم.