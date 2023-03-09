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الرئيس الأمريكي ينوي فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى

كتب:

أ ش أ
08:52 م | الخميس 09 مارس 2023
بايدن

بايدن

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25% على أصحاب المليارات وزيادة الضرائب على الشركات بنحو ثلاثة أضعاف في موازنته الجديدة المقترحة.

بيان للبيت الأبيض حول الضرائب

وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الخميس، إن الرئيس بايدن يريد فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25% على أغنى الأغنياء الأمريكيين.

وأشار إلى أن الضرائب المفروضة على الشركات سيعتزم الرئيس بايدن رفعها إلى 28%، بما يلغي إعفاءات ضريبية كبرى طبقت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

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