وزارة العمل الإيطالية: تسجيل 2.2 مليون استقالة في 2022 بزيادة 13%

قالت وزارة العمل الإيطالية، إنَّه تمّ تسجيل ما يقرب من مليوني و200 ألف استقالة من العمل في عام 2022، بزيادة قدرها 13.8% مقارنة بعام 2021 الذي شهد تسجيل مليون و930 ألف استقالة.

توقف الارتفاع في عدد الاستقالات في الربع الأخير من العام

وأضافت وكالة الأنباء الإيطالية أنَّه في الربع الأخير من العام الماضي، توقف الارتفاع في عدد الاستقالات الذي تمّ تسجيله منذ الربع الثاني من عام 2021، إذ تمّ تسجيل 528.755 استقالة، بانخفاض 6.1% (-34 ألفًا) مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.

وتمّ الكشف عن هذه البيانات في المذكرة ربع السنوية لوزارة العمل في إيطاليا، والتي تغطي الربع الأخير من عام 2022.