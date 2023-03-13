مرصد الأزهر يدين هجوما عنصريا على مسجد في فرنسا

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الهجوم العنصري الذي تعرض له مسجد بلدية «بيساك» في فرنسا، حيث رسم أحد الأشخاص نقشا تضمّن عبارات عنصرية بتوقيع حركة قومية يمينية متطرفة على واجهته.

هجوم على مسجد في فرنسا

وأوضح مرصد الأزهر في بيان عنه، أنّ هذه الواقعة لا تعد الأولى من نوعها خلال الأسبوع الماضي، حيث تعرض أحد مساجد بلدية «تالنس» لأعمال تخريب مماثلة.

مرصد الأزهر

وتعقيبًا على الهجوم العنصري، جدّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف دعوته لتوفير الحماية الكافية لدور العبادة ضد حملات الكراهية التي تشنها الجماعات المتطرفة بزعم الدفاع عن الهوية.