مرصد الأزهر يدين اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، المسجد الأقصى المبارك، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة.

كما أدان مرصد الأزهر، وفق بيان اليوم، تدنيس الوزير لساحات المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لافتًا إلى خطورة هذه الخطوة التي تشرعن لمزيد من الاقتحامات واستباحة المسجد من جانب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى المبارك.

مواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية

وأكد المرصد، مواصلة سعيه في الدفاع عن القضية الفلسطينية انتصارًا لأصحاب الحقوق، ومذكرًا بها ليوقظ أصحاب الضمائر، حتى يأذن الله بانتصار الشعب الفلسطيني الأبيّ.