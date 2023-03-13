مصرع 22 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة سواحل مدغشقر

لقي 22 مهاجرا مصرعهم؛ إثر غرق قارب، اليوم الاثنين، قبالة سواحل جمهورية مدغشقر، جنوب شرق القارة السمراء.

وأفادت السلطات في مدغشقر، حسبما نقلت قناة «فرانس 24» الإخبارية، بأنَّه تم إنقاذ 23 شخصًا، وأن البحث لا يزال جاريا للعثور على ناجين.

القارب كان يقل 47 شخصاً

وأوضحت السلطات أنَّ القارب، الذي كان يقل 47 شخصاً، انقلب في البحر قبالة سواحل مدغشقر، مشيرة إلى أنَّ القارب كان في طريقه إلى جزيرة مايوت التابعة لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.